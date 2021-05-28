Rıdvan Dilmen, Altınordu Başkanı'ndan özür diledi: Bana tabela futbol adamlığı yaptığımı hatırlattınız
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Rıdvan Dilmen, Altınordu Başkanı'ndan özür diledi: Bana tabela futbol adamlığı yaptığımı hatırlattınız

Rıdvan Dilmen, Altınordu Başkanı'ndan özür diledi: Bana tabela futbol adamlığı yaptığımı hatırlattınız
Haberler.com - Haberler | Spor

Futbol yorumculuğunu bırakan Rıdvan Dilmen, TFF 1. Lig Play-Off Finali'nde Altay'a 1-0 yenilerek Süper Lig'e yükselme fırsatını kaçıran Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'dan özür diledi. Dilmen, "Altınordu'nun devrimine sahip çıkmayarak, bana aslında tabela futbol adamlığı yaptığımı hatırlattınız. Sizlerden özür dilerim, Allah yolunuzu açık etsin" dedi.

Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'dan özür diledi. Dilmen'in kullandığı ifadeler dikkat çekti.

İşte Dilmen'in paylaşımı:

"SİTEMİNİZİ OKUDUM"

"Sayın Altınordu Spor Kulübü Başkanı Mehmet Özkan ve Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'na;

Bugünkü sitem dolu açıklamanızı okudum. Açıkçası ben de üstüme aldım. Cumhuriyet'imizin kuruluş tarihine denk gelen Altınordu Kulübü'nün; yıllar önce başlattığı futbol tarihimizin en önemli devrimine yeterli şekilde sahip çıkmayarak (kaldı ki istediğiniz sadece masumane bir tebrik), aslında tabela futbol adamlığı yaptığımı hatırlattınız. Kendi adıma sizler nezdinde tüm sporcularınızdan ve çalışanlarınızdan özür dilerim. Allah yolunuzu açık etsin."

Rıdvan Dilmen, Altınordu Başkanı'ndan özür diledi: Bana tabela futbol adamlığı yaptığımı hatırlattınız
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