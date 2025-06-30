Richarlison Galatasaray'a mı gelecek?

Richarlison Galatasaray'a mı gelecek?
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Ünlü futbolcu Richarlison'un Galatasaray'a transfer olmasının beklendiği iddia edildi. Peki, Richarlison Galatasaray'a mı gelecek?

Leroy Sane transferiyle Avrupa'da ses getiren Galatasaray'ın Richarlison'un peşine düştüğü öne sürüldü. Peki, Richarlison Galatasaray'a mı gelecek?

RİCHARLİSON GALATASARAY'A MI GELECEK?

Sarı-kırmızılıların, Tottenham forması giyen Richarlison ile ilgilendiği belirtildi.

The Sun'ın haberine göre; Tottenham forması giyen Richarlison'un Galatasaray'a transfer olmasının beklendiği kaydedildi.

Yönetim ve teknik heyet, oyuncunun ayrılığına sıcak bakarken, Richarlison'un Avrupa'da kariyerine devam etmek istediği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Brezilyalı futbolcu Richarlison'un Tottenham ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.

PERFORMANSI

28 yaşındaki santrafor oyuncusu, geride kalan sezon 24 maça çıktı ve bu müsabakalarda 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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