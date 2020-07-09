Ricardo Quaresma, ilk kez Vodafone Park'ta Beşiktaş'a rakip oldu Beşiktaş'ta iki farklı dönemde forma giyen ve sezona siyah beyazlılarda başlayan Portekizli Ricardo Quaresma, Vodafone Park'ta ilk kez rakip forma ile eski takımına karşı sahaya çıktı.

Sezona Beşiktaş'ta başlayan ancak ligin 2. haftasında takımla yolları ayrılarak Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, Vodafone Park'ta eski takımına rakip oldu. Siyah beyazlı takımda iki farklı dönemde forma giyen ve Beşiktaş ile özdeşleşen futbolcular arasında yer alan Portekizli oyuncu, sezonun ilk yarısında eski takımına karşı görev yapmıştı. Quaresma transfer olduktan sonra ilk kez Vodafone Park'a rakip takım oyuncusu olarak giydi.