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İhracat Genel Müdürlüğü, Ekonomi

RG-Etil alkol, kolonya ihracı kayda bağlı mallar listesinde

Ticaret Bakanlığı, etik alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve meltblown kumaş (maske, mendil üretimi ara maddesi) ürünlerini ihracı kayda bağlı mallar listesine ekledi.

18.03.2020 08:59 | Son Güncelleme: 18.03.2020 08:59
RG-Etil alkol, kolonya ihracı kayda bağlı mallar listesinde

Ticaret Bakanlığı, etik alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve meltblown kumaş (maske, mendil üretimi ara maddesi) ürünlerini ihracı kayda bağlı mallar listesine ekledi. 

Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğe göre, söz konusu ürünlere ilişkin gümrük beyannameleri, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince, Ticaret Bakanlığının (İhracat Genel Müdürlüğü) ön onayının alınmasını sonrasında kayda alınacak.

Ticaret Bakanlığı tebliğinde şöyle denildi: "Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile bu Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine eklenen mallara ilişkin gümrük beyannameleri, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince, Ticaret Bakanlığının (İhracat Genel Müdürlüğü) ön onayının alınmasını müteakip kayda alınır."Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ hükümleri, bu maddenin yayımı tarihi (bu tarih hariç)  öncesinde gümrük beyannamesi İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylatılmış olan mallara uygulanmaz.

"Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) bu maddeyi ihdas eden Tebliğ hükümlerine istinaden; uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, gerekli muafiyet ve istisnaları tanımlamaya,  izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir."


Kaynak: DHA

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