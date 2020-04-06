Rezan Has Müzesi’nden online 3-boyutlu arkeolojik eser koleksiyonu Rezan Has Müzesi'nin arkeolojik eser koleksiyonunda yer alan eserlerin farklı açılardan görüntüsü alınarak 20 bin kareden fazla çekim yapıldı.

Rezan Has Müzesi'nin arkeolojik eser koleksiyonunda yer alan eserlerin farklı açılardan görüntüsü alınarak 20 bin kareden fazla çekim yapıldı. Oluşturulan bu çalışmayı ziyaretçiler, her türlü dijital cihazdan tüm detaylarıyla inceleyebiliyor.