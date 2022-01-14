"Reyiz" geri dönüyor! Galatasaray'dan Sabri Sarıoğlu bombası
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Galatasaray'ın "Reyiz" lakaplı eski kaptanı Sabri Sarıoğlu, yardımcı antrenör olarak kulübe geri dönmeye hazırlanıyor. Sabri, göreve gelmesi halinde ilk hocalık deneyimini yaşayacak.
Teknik direktör Domenec Torrent'e Türk yardımcı antrenör arayan Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu ismi gündeme geldi. Ajansspor'un haberine göre; geçmişte Sarı-Kırmızılı formayı giymiş bir ismi göreve getirmek isteyen Galatasaray yönetimi, Sabri'yi düşünüyor.
SNEIJDER KABUL ETMEDİ
Yardımcı antrenörlük teklifi yapılan efsane futbolculardan Wesley Sneijder'den olumlu sonuç gelmedi. Wesley Sneijder defteri şimdilik rafa kalktı.
İLK OLACAK
Sabri dışında bir diğer aday da Ayhan Akman. TRT Spor'da yorumculuk yapan Ayhan Akman'a henüz teklif yapılmadı. Sabri, Galatasaray'a geri dönerse antrenör olarak ilk deneyimini yaşayacak.
Spor Sorumlusu Haberler.com - Spor Haberleri
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