"Reyiz" geri dönüyor! Galatasaray'dan Sabri Sarıoğlu bombası - Haberler Spor
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"Reyiz" geri dönüyor! Galatasaray'dan Sabri Sarıoğlu bombası

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaray'ın "Reyiz" lakaplı eski kaptanı Sabri Sarıoğlu, yardımcı antrenör olarak kulübe geri dönmeye hazırlanıyor. Sabri, göreve gelmesi halinde ilk hocalık deneyimini yaşayacak.

Teknik direktör Domenec Torrent'e Türk yardımcı antrenör arayan Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu ismi gündeme geldi. Ajansspor'un haberine göre; geçmişte Sarı-Kırmızılı formayı giymiş bir ismi göreve getirmek isteyen Galatasaray yönetimi, Sabri'yi düşünüyor.

'Reyiz' geri dönüyor! Galatasaray'dan Sabri Sarıoğlu bombası

SNEIJDER KABUL ETMEDİ

Yardımcı antrenörlük teklifi yapılan efsane futbolculardan Wesley Sneijder'den olumlu sonuç gelmedi. Wesley Sneijder defteri şimdilik rafa kalktı.

'Reyiz' geri dönüyor! Galatasaray'dan Sabri Sarıoğlu bombası

İLK OLACAK

Sabri dışında bir diğer aday da Ayhan Akman. TRT Spor'da yorumculuk yapan Ayhan Akman'a henüz teklif yapılmadı. Sabri, Galatasaray'a geri dönerse antrenör olarak ilk deneyimini yaşayacak.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Sorumlusu Haberler.com - Spor Haberleri
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