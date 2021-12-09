Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisini kullandı, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde zam oranı yüzde 36'dan 25'e indi - Haberler Ekonomi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisini kullandı, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde zam oranı yüzde 36'dan 25'e indi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranı yüzde 36,2'den yüzde 25'e indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkisini kullanarak yüzde 11,2'lik indirim kararı almasının ardından en düşük vergi tutarı, bin 432 liradan bin 300 lira civarına geriledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tebliğine göre, 2022 yılındaki vergi, harç ve cezalarda yüzde 36,2 artış oldu. Bu artışla birlikte, 2022 yılı için 1-3 yaş arası, motor silindir hacmi bin 300 ve altı olanların ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarının bin 431 liraya çıkması bekleniyordu.

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranında indirim yetkisini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranı yüzde 36,2'den yüzde 25'e indirildi.

Böylece en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarı da, bin 432 liradan bin 300 lira civarına gerilemiş oldu.

Yılbaşından itibaren yürürlüğe girecek olan kararın hükümlerinin ise Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütüleceği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden değerleme oranında indirim yetkisini 2019 ve 2020 yıllarında yine MTV'de kullanmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (7)
MAVİ.blue. YEŞİL.:böyle indirimmi olur.zaten fazlasıyla zam geldi Cevap Yaz 2 24 Yayından Kaldır
Ahmet AKGÜL:aynı yetki akaryakıt içinde uygulansa. olmam mı? Cevap Yaz 1 23 Yayından Kaldır
Türk Genci:benzinde onu yapamaz çünkü benzin fiyatları global olarak belirlenmektedir, benzin fiyatı direkt olarak KUR a bağlıdır ve kurdaki değişikliklere göre Türkiye ye satılmaktadır. 5 1 Yayından Kaldır
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