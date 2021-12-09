Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisini kullandı, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde zam oranı yüzde 36'dan 25'e indi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tebliğine göre, 2022 yılındaki vergi, harç ve cezalarda yüzde 36,2 artış oldu. Bu artışla birlikte, 2022 yılı için 1-3 yaş arası, motor silindir hacmi bin 300 ve altı olanların ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarının bin 431 liraya çıkması bekleniyordu.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 25'E İNDİRİLDİ

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranında indirim yetkisini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranı yüzde 36,2'den yüzde 25'e indirildi.

EN DÜŞÜK TUTAR BİN 300 LİRAYA GERİLEDİ

Böylece en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarı da, bin 432 liradan bin 300 lira civarına gerilemiş oldu.

YILBAŞINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Yılbaşından itibaren yürürlüğe girecek olan kararın hükümlerinin ise Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütüleceği aktarıldı.

ERDOĞAN 2019 VE 2020 YILLARINDA DA YETKİSİNİ KULLANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden değerleme oranında indirim yetkisini 2019 ve 2020 yıllarında yine MTV'de kullanmıştı.

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