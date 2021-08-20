Rektör Budak olimpiyat gururu Ferhat Arıcan'ı ağırladı
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Rektör Budak olimpiyat gururu Ferhat Arıcan'ı ağırladı

Rektör Budak olimpiyat gururu Ferhat Arıcan'ı ağırladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler artistik cimnastik paralel bar kategorisinde tarih yazarak bronz madalya kazanan milli sporcu Ferhat Arıcan, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı ziyaret etti.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler artistik cimnastik paralel bar kategorisinde tarih yazarak bronz madalya kazanan milli sporcu Ferhat Arıcan, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı ziyaret etti. Ege Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi mezunu olan milli sporcuyu makamında ağırlayan Budak, "Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda, artistik cimnastik dalında ülkemize ilk olimpiyat madalyasını kazandırarak tarihe geçen üniversitemiz mezunu milli sporcumuz Ferhat Arıcan'a nazik ziyareti için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. 

Ferhat Arıcan'ın başarılarıyla gurur duyduğunu ifade eden Rektör Budak, "Ferhat Arıcan, daha önce Mersin'de ve İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonaları'nda paralel bar aletinde üst üste iki kez altın madalya kazanarak, Avrupa Şampiyonu olmuştu. Milli sporcumuzun hedefi, olimpiyatlarda madalya alarak bayrağımızı göndere çektirmekti. Hedefini gerçekleştirerek bu gururu milletimize yaşattı. Üniversitemiz mezunu milli sporcumuzun başarısı bizleri ziyadesiyle mutlu etti" diye konuştu.


Rektör Budak olimpiyat gururu Ferhat Arıcan'ı ağırladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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