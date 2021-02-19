Rekor bedelle Galatasaray'dan, Eyüpspor'a transfer olan Erencan Yardımcı henüz forma şansı bulamadı

Galatasaray'dan Misli.com 2.Lig ekibi Eyüpspor'a giden Erencan Yardımcı'nın bonservis bedeli uzun süre gündemden düşmemişti. 2.Lig tarihinin en pahalı transferi olan genç futbolcu henüz yeni takımında forma şansı bulamadı.

Ara transfer döneminin bitmesine saatler kala transferi gerçekleşen Yardımcı'nın bonservisi için Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımı Eyüpspor 4,2 milyon lira ödemişti. 18 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Eyüpspor ödediği bu ücretle lig rekoru kırarken, transfer uzun süre gündemdeki yerini korumuştu.

FORMA YÜZÜ GÖREMİYOR

Eren Yardımcı, Eyüpspor'a geldiği günden bu yana takımının oynadığı 4 maçta da forma şansı bulamadı. Genç futbolcu, tribünde geçirdiği iki maçın ardından ilk kez Bodrumspor karşılaşmasında kadroya girmeyi başardı ancak bu maçta da süre alamadı. Yardımcı'nın herhangi bir sakatlığı ya da hastalığının bulunmaması dikkat çekti.

TEKNİK HEYET KAZANAN KADROYU BOZMAK İSTEMİYOR

Skorer'in edindiği bilgiye göre; Misli.com 2. Lig' lideri Eyüpspor'da teknik heyetin kazanan kadroyu bozmamak için Erencan'a süre vermediği öğrenildi.

UEFA GENÇLİK LİGİ'NDE DE FORMA GİYDİ

Erencan Yardımcı geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'ın Avusturya'daki kampında Fatih Terim tarafından kadroya dahil edilmiş ve hazırlık maçlarında forma giymişti. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Erencan Yardımcı, bugüne kadar 5 maçta UEFA Gençlik Ligi'nde mücadele etti ve 1 asist yaptı. Yardımcı, geçtiğimiz sezon U19'da Galatasaray formasıyla 16 maçta 3 gol atıp 3 asist yapmıştı.