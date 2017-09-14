Rekabet Kurumu Kardemir'e 'İhlal Yok' Kararı Verdi
Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) AŞ, geçtiğimiz yıl ‘rekabetin korunması’ hakkında açılan soruşturmanın sonucunda, Rekabet Kurumu tarafından ihlal olmadığı yönünde karar verildiğini açıkladı.
Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) AŞ, geçtiğimiz yıl 'rekabetin korunması' hakkında açılan soruşturmanın sonucunda, Rekabet Kurumu tarafından ihlal olmadığı yönünde karar verildiğini açıkladı.
KARDEMİR AŞ Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamada, "Daha önce KAP'ta açıklanan, Kaptan Demir Çelik End. ve Tic. AŞ'nin şikayeti üzerine Kardemir Karabük Demir Çelik San. ve Tic. AŞ, Yolbulan Demir San. ve Tic. AŞ, Yolbulan Nakl. ve Tic. AŞ, Çağ Çelik Demir ve Çelik End. AŞ ile Çelsantaş Çelik Mamulleri San. ve Tic. AŞ hakkında Rekabet Kurumu tarafından açılan soruşturma sonucunda, Rekabet Kurumu tarafından 07.09.2017 tarihinde; Yolbulan Demir San. ve Tic. AŞ, Yolbulan Nakl. ve Tic. AŞ, Çağ Çelik Demir ve Çelik End. AŞ, Çelsantaş Çelik Mamulleri San. ve Tic. AŞ ve Kardemir Karabük Demir Çelik San. ve Tic. AŞ.nin Rekabet Kanunu'nu ihlal etmediklerine, bu nedenle idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verildiği şirketimize bildirilmiştir" denildi. - KARABÜK