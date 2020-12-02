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Rekabet Kurulu kararları

02.12.2020 21:15 | Son Güncelleme: 02.12.2020 21:15
Rekabet Kurulu kararları

Rekabet Kurulunca, bazı devralma ve birleşme işlemlerine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Rekabet Kurulunca, bazı devralma ve birleşme işlemlerine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul tarafından, Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ'nin tek kontrolünün QTerminals W.L.L tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Pioneer UK Midco 1 Limited'in ortak kontrolünün Kohlberg & Company, L.L.C., Mubadala Investment Company PJSC ve Partners Group AG tarafından devralınması işlemi onaylandı.

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Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited ve Hitachi Capital Corporation'ın tüm iş kollarını entegre etmek amacıyla birleşmesi işlemi uygun bulundu.

Halk Bankası AŞ'nin Türk P ve I Sigorta AŞ'de sahip olduğu hisselerin Türkiye Sigorta AŞ tarafından devralınması işleminin, kontrolde değişikliğe yol açmaması nedeniyle 4054 sayılı Kanun'un 7. maddesi ve 2010/4 sayılı Tebliğ kapsamında olmadığı kararına varıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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