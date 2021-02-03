Rekabet Kurulu, BluTV'nin Discovery'ye devrini onayladı
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Rekabet Kurulu, BluTV'nin Discovery'ye devrini onayladı

03.02.2021 19:15 | Son Güncelleme: 03.02.2021 19:24
Rekabet Kurulu, BluTV'nin Discovery'ye devrini onayladı

Rekabet Kurulu, BluTv'nin ortak kontrolünün Discovery Communication tarafından devralınması işlemine izin verdi. Böylece Discovery, BluTV'nin yüzde 35 ortağı oldu. Bu ortaklıkla Türk izleyiciler, Discovery'nin global ve yerel markalarından tüm içerikleri ve Eurosport'un premium spor yayınlarını BluTV'de izleyebilecekler.

Rekabet Kurulu, bazı şirketlerin devralma işlemlerine izin verdi. Kurumun internet sitesinde yayımlanan Kurul kararlarına göre, BluTv İletişim ve Dijital Yayın Hizmetleri AŞ'nin ortak kontrolünün Discovery Inc'nin tek kontrolündeki Discovery Communication Europe Limited tarafından devralınması işlemi onaylandı.

YÜZDE 35 ORTAĞI OLDU

Devralmayla birlikte Discovery, BluTV'nin yüzde 35 ortağı oldu. Stratejik ortaklık, BluTV platformunda Discovery içeriklerinin yayınlanmasını da kapsıyor. Bu ortaklıkla Türk izleyiciler, Discovery'nin global ve yerel markalarından tüm içerikleri ve Eurosport'un premium spor yayınlarını BluTV'de izleyebilecekler. Discovery, ayrıca BluTV'nin popüler Türkçe içeriklerini uluslararası dijital yayın platformu discovery+ için Türkiye dışında kullanabilecek.

TÜRKİYE'DE YÜZDE 44 PAZAR PAYINA SAHİP

Yapılan araştırmaya göre en çok tercih edilen video akış platformu, yerli bir dizi ve film platformu olarak hizmet veren BluTV oldu. Pazar payının yüzde 44'üne sahip olan BluTV'yi, dünya genelinde hizmet veren Netflix takip etti. Netflix'in 2020'nin son çeyreğindeki pazar payı yüzde 25 olarak açıklanırken üçüncü sırada ise Amazon Prime Video, yüzde 18'lik pazar payı ile karşımıza çıkmış oldu.

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