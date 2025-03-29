Real Madrid-Leganes maçı bu akşam saat kaçta? Real Madrid-Leganes maçı yayın bilgisi ve muhtemel 11'ler...

"Real Madrid-Leganes maçı hangi kanalda yayınlanacak?" sorusu, maç öncesinde Google'da en çok aranan sorular arasında. Mücadele, Real Madrid'in şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmesi açısından oldukça kritik. Öte yandan Leganes ise zorlu deplasmanda puan arayacak. Peki Real Madrid-Leganes maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor ve muhtemel 11'ler kimlerden oluşuyor? İşte detaylar…

REAL MADRID LEGANES MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid-Leganes maçı, 29 Mart 2025 Cumartesi günü oynanacak.

REAL MADRID LEGANES MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak ve futbolseverler mücadeleyi S Sport, S Sport Plus ve EXXEN platformları üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Raul, Tchouameni, Garcia, Vazquez, Valverde, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Diaz, Mbappe

Leganes: Dmitrovic, Tapia, Sergio Gonzalez Poirrier, Valentin Rosier, Hernandez, Nastasic, Brasanac, Noupa, Cisse, Raba, Diaz