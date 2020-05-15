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Real Madrid'in 1989-90 Sezonu Şampiyonluğu

Real Madrid aynı anda beş ayrı turnuvada boy gösterdiği 1990 senesinde harika bir sezonun ardından 25. LaLiga şampiyonluğuna ulaşıyor. Meksikalı forvet Hugo Sanchez o sezon LaLiga'da gol kralı olarak Madrid'in şampiyonluğunda çok önemli rol oynuyor.

15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:10

Real Madrid aynı anda beş ayrı turnuvada boy gösterdiği 1990 senesinde harika bir sezonun ardından 25. LaLiga şampiyonluğuna ulaşıyor. Meksikalı forvet Hugo Sanchez o sezon LaLiga'da gol kralı olarak Madrid'in şampiyonluğunda çok önemli rol oynuyor.

Real Madrid'in 1989-90 Sezonu Şampiyonluğu
Kaynak: Dugout

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