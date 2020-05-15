Real Madrid'in 1989-90 Sezonu Şampiyonluğu Real Madrid aynı anda beş ayrı turnuvada boy gösterdiği 1990 senesinde harika bir sezonun ardından 25. LaLiga şampiyonluğuna ulaşıyor. Meksikalı forvet Hugo Sanchez o sezon LaLiga'da gol kralı olarak Madrid'in şampiyonluğunda çok önemli rol oynuyor.

Real Madrid aynı anda beş ayrı turnuvada boy gösterdiği 1990 senesinde harika bir sezonun ardından 25. LaLiga şampiyonluğuna ulaşıyor. Meksikalı forvet Hugo Sanchez o sezon LaLiga'da gol kralı olarak Madrid'in şampiyonluğunda çok önemli rol oynuyor. Kaynak: Dugout