Real Madrid'in 1977-78 Sezonu La Liga Şampiyonluğu
Real Madrid, Santillana, Vicente Del Bosque, José Antonio Camacho, Pirri, Uli Stielike, Juanito ve Goyo Benito gibi efsaneleriyle 1977-78 sezonunda ligi zirvede tamamlayarak 18. lig şampiyonluğunu kazanıyor.
15.05.2020 19:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:11
Real Madrid, Santillana, Vicente Del Bosque, José Antonio Camacho, Pirri, Uli Stielike, Juanito ve Goyo Benito gibi efsaneleriyle 1977-78 sezonunda ligi zirvede tamamlayarak 18. lig şampiyonluğunu kazanıyor.
Kaynak: Dugout