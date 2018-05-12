Real Madrid, Emre Mor'un Takımına Fark Attı: 6-0
İspanya Liginde Real Madrid, evinde karşılaştığı Emre Mor'un takımı Celta Vigo'yu gole boğdu: 6-0.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) oynanan 37. hafta mücadelesinde Real Madrid, evinde Celta Vigo'yu 6-0 mağlup etti.
Real Madrid, bu sezon Santiago Bernabeu Stadı'ndaki son maçında Celta Vigo'yu ağırladı.
GOLLER YAĞMUR GİBİ
Gareth Bale (2) ve Isco'nun golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamlayan başkent temsilcisi, ikinci yarıda Achraf Hakimi, Toni Kroos ve Sergi Gomez'in kendi kalesine attığı gollerle rakibini 6-0 yendi.
Real Madrid, bu galibiyetle puanını 75'e çıkarırken, Celta Vigo 46 puanda kaldı.
YORUMLAR (5)
-
HEMDE EVINIZDE ULE HAMSI BEYINLU USAGUM :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
tsa selam,,görülecek hesabımız var,,o günleri iple çekiyoruz:))Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
gsde yemişti 6 taneCevap Yaz 1 Yayından KaldırİSTANBUL: yıl 1993 Beşiktaş-Trabzonspor 7 - 1 bu hatırladıgım bır kac macın sadece en masum olanı gecen sene 6. 1 akhısara mı yenılmıstınız hatırlamadım tam olarak hamsı kafa1 Yayından KaldırISPARTALI HAMSI BUGULAMACI: AKHİSAR DA SIZI DAGITMISTIYayından Kaldır