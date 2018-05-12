Real Madrid, Emre Mor'un Takımına Fark Attı: 6-0

İspanya Liginde Real Madrid, evinde karşılaştığı Emre Mor'un takımı Celta Vigo'yu gole boğdu: 6-0.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) oynanan 37. hafta mücadelesinde Real Madrid, evinde Celta Vigo'yu 6-0 mağlup etti.

Real Madrid, bu sezon Santiago Bernabeu Stadı'ndaki son maçında Celta Vigo'yu ağırladı.

GOLLER YAĞMUR GİBİ

Gareth Bale (2) ve Isco'nun golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamlayan başkent temsilcisi, ikinci yarıda Achraf Hakimi, Toni Kroos ve Sergi Gomez'in kendi kalesine attığı gollerle rakibini 6-0 yendi.

Real Madrid, bu galibiyetle puanını 75'e çıkarırken, Celta Vigo 46 puanda kaldı.

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