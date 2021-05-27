Real Madrid'de kupalara ambargo koyan Zidane ile yolların ayrılması şaşkınlık yarattı
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Real Madrid'de kupalara ambargo koyan Zidane ile yolların ayrılması şaşkınlık yarattı

Real Madrid'de kupalara ambargo koyan Zidane ile yolların ayrılması şaşkınlık yarattı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Real Madrid, Zinedine Zidane'ın teknik direktörlük görevinden ayrıldığını duyurdu. İspanyol ekibinde kazanılmadık kupa bırakmayan Fransız hocanın istifasını sunduğu ve yönetimin bunu kabul ettiği belirtildi. Madrid ekibi, Zidane ile üst üste Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonlukları kazanmıştı. Ama bu sezon kupa alınamaması ayrılığın zeminini oluşturdu. Futbolseverler bu haberi şaşkınlıkla karşıladı.

Mor Şimşekler'de taşlar yerinden oynadı. Son dönemlerin en başarılı hocası Zinedine Zidane'ın istifası sorgusuz sualsiz kabul edildi. Fransız teknik adam, İspanyol ekibi ile üst üste Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonlukları yaşamasına rağmen tutunamadı. Bu sene kaydadeğer bir başarı gelmemesi ve kupa kazanılmaması, Zidane'ın çabuk gözden çıkarılmasına neden oldu.

JUVENTUS İDDİALARI HAVADA KALDI

Zidane'ın, futbolculuk döneminden efsane olduğu bir diğer takım Juventus'un başına geçeceği konuşuluyordu, Ama İtalyan ekibi Allegri ile anlaşmaya vardı. Fransız hoca için konuşulan bir diğer takım ise İngiliz devi Manchester United.

Zidane'ın kazandığı kupalar:

(3) Şampiyonlar Ligi

(2) La Liga

(2) İspanya Süper Kupası

(2) UEFA Süper Kupası

(2) Kulüpler Dünya Kupası

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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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