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Real Madrid, Boluspor'da oynayan kaleci İhsan Efe Çalış'ı kadrosuna kattı

Real Madrid, 17 yaşındaki Deha Sarıahmet'in ardından Boluspor'un 2003 doğumlu oyuncusu İhsan Efe Çalış'ı da transfer etti. Real Madrid, iki futbolcu ile profesyonel sözleşme imzalandıktan sonra Boluspor ve Başakşehir'e yetiştirme bedeli ödeyecek.

29.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 29.07.2020 11:23

Real Madrid, Boluspor'un 2003 doğumlu oyuncusu İhsan Efe Çalış'ı da transfer etti.

Ajansspor'un haberine göre; Deha Sarıahmet ve İhsan Efe önümüzde günlerde İspanya'ya giderek Real Madrid altyapısında çalışmalara başlayacak.

REAL MADRİD YETİŞTİRME BEDELİ ÖDEYECEK

Real Madrid, iki futbolcu ile profesyonel sözleşme imzalandıktan sonra Boluspor ve Başakşehir'e yetiştirme bedeli ödeyecek.

Real Madrid, Boluspor'da oynayan kaleci İhsan Efe Çalış'ı kadrosuna kattı

İLK İMZA DEHA SARIAHMET'TEN GELMİŞTİ

Başakşehir'in alt yapısında forma giyen 17 yaşındaki futbolcu Deha Sarıahmet de geçtiğimiz günlerde İspanyol devi ile ön protokol imzalamıştı.

U16 Milli Takımı ile 4 maça çıkıp 1 gol atan Deha, ağustos ayında Madrid ile profesyonel mukaveleyi imzalayacak.

İHSAN EFE ÇALIŞ KİMDİR?

2003 doğumlu İhsan Efe Çalış, 2013 yılından bu yana Boluspor alt yapısında oynuyor. Kaleci pozisyonunda oynayan İhsan Efe bu sezon Boluspor'un U17 takımında forma giydi.

Real Madrid, Boluspor'da oynayan kaleci İhsan Efe Çalış'ı kadrosuna kattı
Real Madrid, Boluspor'da oynayan kaleci İhsan Efe Çalış'ı kadrosuna kattı
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