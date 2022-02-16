RB Salzburg - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Salzburg - Bayern Münih maçı hangi platformda, nereden izlenir?
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2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 2. tur karşılaşmalarının diğer maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de RB Salzburg - Bayern Münih maçı oldu. Peki RB Salzburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi? RB Salzburg - Bayern Münih maçı canlı olarak hangi platformdan izlenir? Exxen'de var mı? İşte bilgiler...
Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün 2. tur 1. mücadeleleri oynanacak. Peki RB Salzburg - Bayern Münih maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? RB Salzburg - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? RB Salzburg - Bayern Münih maçı hangi platformda, nereden izlenir? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?
RB Salzburg - Bayern Münih maçı 16 Şubat 2022 Çarşamba günü yani bugün saat 23:00 'da başlayacaktır.
RB Salzburg - Bayern Münih maçını Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maç, Salzburg'da, Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanacak.