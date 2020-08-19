RB Leipzig PSG maçı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi finalinde hangi takımlar var? Şampiyonlar Ligi'nde finale kim çıktı? Şampiyonlar Ligi finali ne za

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RB LEİPZİG PSG MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Alman ekibi Leipzig ile karşı karşıya gelen PSG, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Di Maria, Marquinhos ve Juan Bernat'ın golleriyle tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline çıktı.

Paris'in Arjantili yıldızı Di Maria, performansıyla dikkat çekti. Di Maria, 1 gol 2 asistlik katkısıyla geceye damga vurdu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FİNALE KİM ÇIKTI?

PSG; Reims, Saint Etienne, Marsilya ve Monaco'nun ardından Şampiyonlar Liginde final oynamaya hak kazanan 5. Fransız takımı oldu. Şampiyonlar Ligi'nde en son Monaco, 2003-04 sezonunda final oynamıştı. PSG 16 yıl sonra adeta kupanın bir ucundan tutan ilk Fransız ekibi oldu.

PSG'nin finaldeki rakibi Bayern Münih - Lyon eşleşmesinin galibi olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi final maçı tarihi: 23 Ağustos Pazar saat 22.00