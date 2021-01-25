Rayo Vallecano'nun 2020-21 Copa del Rey Sezonunda Attığı Goller

CD Teruel, Club Haro Deportivo ve Elche'yi mağlup ederek turnuvada son 16 turuna Rayo Vallecano, 2020-21 sezonu Copa del Rey son 16 turunda Barcelona ile eşleşti. Rayo Vallecano'nun gollerini Dugout farkıyla sizler için derledik.