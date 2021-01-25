Rayo Vallecano'nun 2020-21 Copa del Rey Sezonunda Attığı Goller
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Rayo Vallecano'nun 2020-21 Copa del Rey Sezonunda Attığı Goller

25.01.2021 11:14 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:18

CD Teruel, Club Haro Deportivo ve Elche'yi mağlup ederek turnuvada son 16 turuna Rayo Vallecano, 2020-21 sezonu Copa del Rey son 16 turunda Barcelona ile eşleşti. Rayo Vallecano'nun gollerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

CD Teruel, Club Haro Deportivo ve Elche'yi mağlup ederek turnuvada son 16 turuna Rayo Vallecano, 2020-21 sezonu Copa del Rey son 16 turunda Barcelona ile eşleşti. Rayo Vallecano'nun gollerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

Rayo Vallecano'nun 2020-21 Copa del Rey Sezonunda Attığı Goller

Kaynak: Dugout

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