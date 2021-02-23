Ravencoin yükselir mi? Ravencoin (RVN) nedir?
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Ravencoin yükselir mi? Ravencoin (RVN) nedir?

23.02.2021 05:21 | Son Güncelleme: 23.02.2021 05:25
Ravencoin yükselir mi? Ravencoin (RVN) nedir?

Kripto para birimlerinden biri olan Ravencoin'in (RVN) fiyatı, son iki ay içerisinde 10 kat yükseldi. Ravencoin yükselir mi? Ravencoin (RVN) nedir?

2010 yıllardan beri gündemde olmayı başaran kripto paralara olan rağbet günden güne artıyor. İlk bilinen kripto para Bitcoin'in ardından dogecoin, ravercoin gibi kripto para birimleri yükselişe geçti. Ocak ayından itibaren yükselişte olan ravencoinin yükselişi şubat ayında da devam ederek son dönemlerin en yüksek seviyesi 0,242 dolara ulaştı. Peki, Ravencoin yükselir mi? Ravencoin (RVN) nedir? sorusunun yanıtı sizlerle.

RAVENCOİN YÜKSELİR Mİ?

Ravencoin, 3 Haziran 2019'da 0,080258 dolarla en yüksek fiyatını, 13 Mart 2020'de 0,008794 dolar ile en düşük fiyatını gördü. Toplam arzı 21 milyar RVN olarak belirlenen kripto para biriminin dolaşımdaki arzı 7.465.525.000 RVN'dir.

Ocak ayından itibaren yükselişte olan ravencoinin yükselişi şubat ayında da devam ederek son dönemlerin en yüksek seviyesi 0,242 dolara ulaştı.

Haftalık grafiği yüzde 375olan Ravencoin'in aylık grafiği ise yüzde 1235 oranlarına gördü.

RAVENCOİN (RVN) NEDİR?

ERC-20 protokollerine alternatif olarak görülen Ravencoin, Bitcoin'in hard fork'u kullanılarak geliştirildi.Bruce Fenton öncülüğünde başlatılıp geliştirilen bir proje, George RR Martin'in kaleme aldığı "Buz ve Ateş Şarkısı" romanındaki kuş dağıtım sisteminden almakta. 31 Ekim 2017'de çıkarılsa da madenciliğinin serbest hale gelmesiyle birlikte 3 Ocak 2018 yılı olarak kabul edilir. Madenciliği yapılan bir kripto para birimi olan Ravencoin,proof of work, yani iş/emek ispatı ile yapılıyor.

Ravencoin, güncel olarak şu an 1 RVN = 1,53 TL'dir.

Bugün 0,09 dolar seviyesinden 0,25 dolar seviyesine ulaşan Ravencoin 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %100'ün üzerinde bir artış yaşadığı görülüyor.

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