Raul, 42 yaşında, Real Madrid için hala gol

Maç, Avrupa Kupası kazananlarını Bernabéu sahasında bir araya getirdi ve seyirciyi ilk düdükten memnun etti. Real Madrid ve Raul ilk dakikaların yıldızlarıydı: başarıya ulaşamayanlar, haçlar ve atışlar 12 dakikaya kadar, açılış golü, 2018 baskısındaki gibi, Julio'dan iyi bir maçtan sonra Cudicini'nin geri çekilmesinden sonra sağ ayaktan geldi. Baptista.

Efsanevi sayı 7, Los Blancos Legends için 5-4 galibiyette iki gol attı.