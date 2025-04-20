Gözaltına alınması ve sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasıyla dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı, kariyerinde radikal bir karar aldı. Beyaz Futbol izleyicileri tarafından merak edilen Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz Futbol'da neden yok sorusu, sosyal medyada sıkça gündeme geldi. Peki, Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz Futbol'da neden yok, ayrıldı mı?

RASİM OZAN KÜTAHYALI BEYAZ FUTBOL'DA NEDEN YOK?

Rasim Ozan Kütahyalı, "CHP'ye kayyum atanacak" iddiası nedeniyle kısa süreli gözaltına alınmış ve ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yaşadığı bu süreç sonrasında Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol kariyerine bir süre ara verme kararı aldı.

KÜTAHYALI BEYAZ FUTBOL'DAN AYRILDI MI?

X (Twitter) hesabından açıklama yapan Rasim Ozan Kütahyalı, "Sizlerden bir mola istiyorum ve bir süre televizyon efsanesi Beyaz Futbol programımıza ara vermek istiyorum" ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrası Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz Futbol'da neden yok sorusuna net bir cevap verilmiş oldu.

Açıklamasında, "Bir kendime geleyim, bir toparlanayım. Zaten şu an bu gece ekrana çıksam bile sizlerin çok sevdiği, çok eğlendiği ROK performansımı sergilemem mümkün değil" diyen Kütahyalı, izleyicilerinden anlayış beklediğini belirtti. Rasim Ozan Kütahyalı ayrıldı mı sorusu ise, kalıcı bir ayrılık değil, geçici bir ara olduğu yönünde yanıt buldu.