Rangers, evinde Celtic'i 1-0 mağlup etti
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Rangers, evinde Celtic'i 1-0 mağlup etti

02.01.2021 19:55 | Son Güncelleme: 02.01.2021 20:00
Rangers, evinde Celtic'i 1-0 mağlup etti

İskoçya Premier Lig'in 22. haftası dev bir derbiyw sahne oldu. Rangers, ezeli rakibi Celtic'i 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Maçın 62. dakikasında Celtic'li Nir Bitton gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

İskoçya Premier Lig'in 22. haftası Rangers, Celtic'i konuk etti. Büyük bir mücadeleye sahne olan maçı ev sahibi ekip, tek golle kazandı.

Dünya derbileri arasında gösterilen ve "Old Firm" adıyla anılan maçta lacivert beyazlılar galibiyeti, 70. dakikada Callum McGregor'un kendi kalesine attığı golle elde etti. Maçın 62. dakikasında Celtic'li Nir Bitton gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

RAKİBİNE 19 PUAN FARK ATTI

Bu sonuçla puanını 62'ye yükselten Rangers, liderliğini sürdürdü. Ligde ikinci sırada bulunan ve rakibine göre 3 maç eksiği bulunan Celtic ise 43 puanda kaldı.

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