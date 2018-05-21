Ramazanda Balık Satışları Düştü

SİNOP AA) - Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, ramazan ayı ve fiyatların yüksek olmasının balık satışlarını düşürdüğünü belirtti.

Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarının artmasıyla balıkların daha derin sularda beslenmeye başladıklarını ve dip avcılığı yöntemiyle avlanan balık miktarında son günlerde önemli derecede düşüş yaşandığını belirtti.

Avlanan balık miktarındaki düşüşle fiyatların yükseldiğini anlatan Bayrak, şöyle devam etti:

"Mübarek ramazan ayı içinde olmamız ve aynı zamanda fiyatların yüksek olması nedeniyle balık satışlarında azalma var. Normal şartlarda ramazan ayında balık fiyatları geriler ancak balık o kadar az ki bu şartlarda fiyatın düşmesi mümkün değil. Avlanan balık miktarı düşük. Böyle olunca fiyatlar aşağı değil yukarı gidiyor. Bizler de mübarek ayda isteriz ki herkesin sofrasında balık olsun. Maalesef bu yıl balık yokluğu devam ediyor."

Bayrak, balık fiyatlarının kilogramının 15 liradan başladığını, barbunya, iskorpit, mezgit ve istavrit gibi balıkların en çok tüketilen balık türleri arasında yer aldığını, kültür balıklarının kilogramının ise 25 liradan başlayan fiyatlardan satışa sunulduğunu kaydetti.