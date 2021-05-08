Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olacağına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olacağına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar göre, Ramazan Bayramı süresince yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak. Ücretsiz geçişler, 12 Mayıs Çarşamba günü gece yarısı başlayacak ve 17 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 7'de sona erecek. Kararla ayrıca, 12 Mayıs Çarşamba gece yarısından 16 Mayıs Pazar gece yarısına kadar Başkentray ve Marmaray seferleri de ücretsiz gerçekleştirilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı