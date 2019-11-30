Rakip olarak Fransa ve Almanya'yı isteyen Şenol Hoca'nın isteği gerçekleşmedi

30.11.2019 21:31 | Son Güncelleme: 30.11.2019 22:00

EURO 2020'de mücadele edecek olan millilerimizin rakipleri belli oldu.

Kura çekiminde A Milli takımımız, İtalya, İsviçre ve Galler ile aynı grupta yer aldı. Millilerimiz, EURO 2020'nin açılış maçında 12 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile karşılaşacak.

ŞENOL GÜNEŞ'İN İSTEĞİ GERÇEKLEŞMEDİ

Kura çekiminden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şenol Güneş, aklından geçen rakipleri açıklamıştı. Tecrübeli teknik adam, gazetecilerin "Aklınızdan geçen bir takım yok mu?" sorusuna, "Almanya olsun hatta Fransa olsun teknik olarak mümkün. Hatta ve hatta İzlanda da gelsin. İstiyorum ki en güçlülerle oynayalım. Bizim için fark etmez" sözleriyle yanıt vermişti.

Ancak Şenol Güneş'in bu isteği gerçekleşmedi. Millilerimiz, İtalya, İsviçre ve Galler ile aynı grupta yer aldı.