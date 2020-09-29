Rakibine tükürdüğü kameralara yansıyan Ozan Kabak'a 6 maç ceza verileceği iddia edildi

Almanya Bundesliga'ya 2'de 0'la başlayan Schalke 04, son maçta Werder Bremen'e sahasında 3-1 yenilirken; 2. sarı karttan oyun dışı kalan ve rakibinin bulunduğu yöne doğru tükürdüğü kameralara yansıyan Ozan Kabak'ın 6 maç men cezası alacağı iddia edildi.

Schalke 04'ün Werder Bremen'e 3-1 yenildiği maçta bir penaltıya neden olan 84. dakikada da 2. sarı karttan oyun dışı kalan Ozan Kabak, 6 maçlık cezayla karşı karşıya.

Milli futbolcu, 26. dakikada Ludwig Augustinsson'u faulle durdururken; rakibinin bulunduğu yöne doğru tükürmesi kameralara yansımıştı.

"ÖZÜR DİLEMESİ HAFİFLETİCİ OLABİLİR"

Almanya Futbol Federasyonu Ozan Kabak'ın pozisyonu için soruşturma açtı. Alman Bild gazetesi ise genç futbolcunun 6 maç ceza alabileceğini yazdı. Oyuncunun çift sarı karttan atıldığı için RB Leipzig maçında oynayamayacağı vurgulanan haberde, rakibine tükürmenin saldırı kategorisinde yer aldığı ve cezasının en az 6 maç men olduğu kaydedildi. Ozan Kabak'ın sosyal medyadan hemen özür dilemesinin ise hafifletici olabileceği belirtildi.

KAI HAVERTZ'İN DURUMU HATIRLATILDI

Benzer bir olayın 2019'da yaşandığı hatırlatıldı ve eski Stuttgart doğumlu Santiago Ascacibar'ın o zaman Leverkusen forması giyen Kai Havertz'e tükürmesi nedeniyle 6 maçla cezalandırıldığı hatırlatıldı.

Kasıtlı öksürme ve tükürmeyi cezalandıran Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) koronavirüs ile ilgili yeni kuralının açık bir niyetin kanıtlanması gerektiği için burada geçerli olmadığı da haberde yer aldı.

(NTV Spor)