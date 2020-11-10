Rahatlığın ön planda olduğu 360 derece koleksiyonu görücüye çıktı
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Rahatlığın ön planda olduğu 360 derece koleksiyonu görücüye çıktı

10.11.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:31
Rahatlığın ön planda olduğu 360 derece koleksiyonu görücüye çıktı

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics'in ismini her yöne esneme özelliğinden alan 360 derece koleksiyonu görücüye çıktı.

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics'in ismini her yöne esneme özelliğinden alan 360 derece koleksiyonu görücüye çıktı. Rahatlığın ön planda olduğu tasarımlarda, evden çalışmanın devam ettiği bu dönemde ev konforuna özel dokunuşlar bulunuyor.

Altınyıldız Classics, esneklik ve rahatlığıyla hareket özgürlüğü sunan 360 derece ceket, gömlek ve pantolonlardan oluşan yeni koleksiyonun raflardaki yerini aldığını duyurdu.

CEKETLERDE DİRSEK İZİ OLMUYOR

Markadan yapılan yazılı açıklamada, "360 derece koleksiyonunda yer alan gömlekler, t-shirt rahatlığı ve gömlek şıklığını aynı üründe buluşturuyor. Ayrıca şekli bozulmayan 360 derece ceketleri çok uzun süre ilk giyildiği halini koruyarak dirsek izi de yapmıyor.

Yeni sezonda koleksiyona yeni katılan 360 derece kapüşonlu blazer ceketler ve yine 360 derece koleksiyonuna ait jogger pantolonlar ise  genç, dinamik ve iddialı bir görünüm sunarak 'Her Açıdan Başarılı' bir stilin ipuçlarını veriyor" denildi.


Rahatlığın ön planda olduğu 360 derece koleksiyonu görücüye çıktı
Rahatlığın ön planda olduğu 360 derece koleksiyonu görücüye çıktı
Rahatlığın ön planda olduğu 360 derece koleksiyonu görücüye çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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