Rafael Nadal, Monte Carlo'ya çeyrek finalde veda etti
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Rafael Nadal, Monte Carlo'ya çeyrek finalde veda etti

Rafael Nadal, Monte Carlo'ya çeyrek finalde veda etti
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor

Erkekler dünya sıralamasının 3. basamağındaki Rafael Nadal, Monte Carlo Tenis Turnuvası'nın çeyrek finalinde Rus Andrey Rublev'e yenilerek elendi.

Erkekler dünya sıralamasının 3. basamağındaki Rafael Nadal, Monte Carlo Tenis Turnuvası'nın çeyrek finalinde Rus Andrey Rublev'e yenilerek elendi.

Monaco'nun Monte Carlo kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının çeyrek finalinde Nadal, dünyada 8. sırada yer alan Rublev'e 2-6, 6-4 ve 2-6'lik setlerle 2-1 mağlup oldu.

Böylelikle 11 kez Monte Carlo Tenis Turnuvası şampiyonluğu bulunan Nadal, yarı finali göremeden turnuvanın dışında kaldı.

Rublev, yarı finalde Norveçli tenisçi Casper Ruud'la eşleşti.

Diğer yarı final müsabakasında ise dünya sıralamasında 5. sırada yer alan Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas ile Büyük Britanyalı raket Dan Evans karşılaşacak.

Yarı final müsabakaları yarın oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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