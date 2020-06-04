Rafa Benitez 2005'de İstanbul'da Kazanılan Kupada Steven Gerrard'ın Etkisini Anlattı
Şuan Newcastle United'ın teknik direktörlüğünü yapan Liverpool'un eski menajeri Rafa Benitez 2005 yılında İstanbul'da kazanılan Şampiyonlar Ligi Kupası'ndan bahsetti. Steven Gerrard ile ilgili övgü dolu sözler söyleyen Benitez, kupayı kazandıkları Gerrard'a teşekkür etmeleri gerektiğini söyledi.
04.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:10
Şuan Newcastle United'ın teknik direktörlüğünü yapan Liverpool'un eski menajeri Rafa Benitez 2005 yılında İstanbul'da kazanılan Şampiyonlar Ligi Kupası'ndan bahsetti. Steven Gerrard ile ilgili övgü dolu sözler söyleyen Benitez, kupayı kazandıkları Gerrard'a teşekkür etmeleri gerektiğini söyledi.
Kaynak: Dugout