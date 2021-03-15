Radamel Falcao'nun hedefi 2022 Dünya Kupası'nda forma giymek

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Radamel Falcao, sahalara müthiş döndü. Kolombiyalı golcü bu sezon Süper Lig'de oynadığı 12 maçta 8 gol atma başarısı gösterdi. Ara transfer döneminde ABD'ye gitmesi beklenen Falcao'nun sarı-kırmızılı takımda kalarak iyi bir performans ortaya koymasındaki gerçek motivasyonun, Kolombiya ile 2022 Dünya Kupası'nda oynamak olduğu öğrenildi.

Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda kritik deplasmanda 3 puanla dönmeyi başardı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Falcao ve Onyekuru (2) kaydetti. Fatih Terim, Kayserispor maçında 4-4-2 taktiğiyle sahaya çıktı ve forvet hattında Falcao-Mohamed ikilisine görev verdi. Mohamed oyundan çıktığı ana kadar etkisiz bir görüntü sergiledi.

DENEYİMLERİNİ AKTARIYOR

Galatasaray'ın golcülerinden Radamel Falcao 1986 doğumlu, Mostafa Mohamed ise 1997'li. Mohamed'den 11 yaş büyük olan Falcao'nun Mısırlı oyuncuya deneyimlerini aktarması büyük takdir görüyor. Mostafa'nın da öğrenmeye ve kendini geliştirmeye çok hevesli olduğu belirtiliyor.

12 MAÇ, 8 GOL

Yoğun bir çalışma dönemi geçiren, sabahları güne fitness ile başlayıp antrenmanları kaçırmayan Kolombiyalı golcü böylece ligin final periyoduna hazır olarak girdi. Radamel Falcao ise Demir Grup Sivasspor maçının ardından Kayserispor'a da gol atarak yükselişini sürdürdü. Kolombiyalı golcü bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 12 maçta 8 gol attı.

HEDEF: 2022 DÜNYA KUPASI

Sakatlığı sonrasında bir süre görev almadan yedek kulübesinde yer alan, ancak Sivas ve Kayseri maçlarındaki golleriyle muhteşem bir dönüş yapan Radamel Falcao'nun sırrı belli oldu. Yüksek maliyeti ve sakatlıkları ile sürekli gündem olan, devre arasında ABD'ye gitmesi beklenen ve istenen Kolombiyalı forvetin, Galatasaray'da kalmak istemesindeki gerçek hedefin 2022 Dünya Kupası olduğu ifade edildi.

FİNAL OYNAMAK İSTİYOR

35 yaşındaki forvetin, Kolombiya ile birlikte bu şampiyonaya katılarak final yapmayı amaçladığı dile getirildi. Falcao'nun bu nedenle "emeklilik" yaşama niyeti yok. Tecrübeli golcünün bir diğer motivasyon kaynağı ise Galatasaray'a borcunu ödeme isteği. Taraftarın sevgisi ve kulübün fedakârlığı nedeniyle Falcao'nun sarı-kırmızılılara borcunu ödemek için çok istekli olduğu dile getirildi.

"NE ZAMAN HAZIR HİSSEDERSEN O ZAMAN OYNARSIN"

Radamel Falcao'nun müthiş dönüşünde kendisinin profesyonel yaklaşımı kadar, teknik direktör Fatih Terim'in de rolü çok büyük oldu. Kolombiyalı, yüzde 100 hazır olmadan sahaya sürülmedi. İyileşmesine rağmen haftalarca kadroya bile alınmadı. Terim, "Ne zaman tam olarak kendini hazır hissedersen o zaman oynarsın" diyerek, futbolcusunun üzerindeki baskıyı azalttı.