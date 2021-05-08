Radamel Falcao, 4 farklı takımın formasıyla Beşiktaş'a gol attı

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Beşiktaş'a karşı bugüne kadar rakip olduğu her formayla gol attı. 35 yaşındaki forvet, Galatasaray kariyerinden önce Atletico Madrid, Porto ve Monaco formasıyla Beşiktaş ağlarını sarsmayı başarmıştı. Tecrübeli forvet Beşiktaş'a Galatasaray formasıyla da gol atmış oldu.

Derbilerin golcüsü Falcao. Geçen sezon Fenerbahçe deplasmanında attığı penaltı golüyle kahraman ilan edilen Kolombiyalı yıldız, bir derbide daha penaltıdan gol sevinci yaşadı. İlk yarının son anlarında kendisine yapılan müdahalede hakem Cüneyt Çakır beyaz noktayı gösterdi ve topun başına o geçti.

YİNE AFFETMEDİ

Penaltıları çok başarılı kullanan Falcao, bu kez de hata yapmadı. Bu golden dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Radamel Falcao, daha önce Porto, Atletico Madrid ve Monaco formalarıyla da Beşiktaş ağlarına gol bırakmıştı. Galatasaray formasıyla da aynı sevinci yaşayan Kolombiyalı, tam 4 takım formasıyla Siyah-Beyazlılar'ı üzmüş oldu.