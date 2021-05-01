Rachid Ghezzal sahanın ortasında hurmayla orucunu açtı

Beşiktaş'ı şampiyonluk yolunda asistleriyle sırtlayan Rachid Ghezzal, Hatayspor maçından önce ısınmak için sahaya çıktığı sırada ezan okununca orucunu sahanın ortasında hurmayla açtı.

Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'la karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda maçta önce Rachid Ghezzal ısınmak için sahaya çıktığı sırada orucunu açtı.

İKİ HURMAYLA İFTAR AÇTI

İstanbul'da akşam ezanının okunmasının ardından Ghezzal, kendisine uzatılan iki hurmayla iftarını açtı. Ghezzal, daha fazla hurma ikramını geri çevirdi ve su içerek iftarını sürdürdü. Hatayspor'un yıldızı Mame Biram Diouf da saha içerisinde suyla orucunu açtı.