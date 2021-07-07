Eski Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın paylaşımı Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı
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Eski Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın paylaşımı Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı

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Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal babasının, "Galatasaray'a gitmeyiz" açıklamasını yalanladı. Gazeteye, "Biz Beşiktaşlıyız ve ezeli rakibe gitmeyiz" ifadesi Ghezzal tarafından resmen yalanlandı. Bu paylaşım Galatasaray taraftarını heyecana soktu.

Rachid Ghezzal, adeta Galatasaray'a göz kırptı. Geçtiğimiz günlerde Fanatik Gazetesi'nde babasının verdiği röportajda, "Galatasaray'a gitmeyiz" ifadesi Ghezzal tarafından yalanlandı. O röportajda, "Artık Beşiktaşlıyız ve ezeli rakibe gitmeyiz. Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız" sözleri kullanılmıştı.

Rachid Ghezzal'ın paylaşımı Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı

MİSİLLEME GELEBİLİR

Beşiktaş'ın Gedson ile ilgilenmesinden sonra Galatasaray'ın da Ghezzal'a kanca atarak misilleme yaptığı konuşulmuştu. Bu söylentinin ardından babası Galatasaray'ı yalanlayarak Beşiktaşlıları mutlu etmişti ama şimdi her şey değişti. Ghezzal bu yalanlamayı yaparak bir nevi Galatasaray'a açık kapı bıraktı.

Eski Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın paylaşımı Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı
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Eski Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın paylaşımı Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı - Haberler Spor
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