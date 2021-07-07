Eski Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın paylaşımı Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı

Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal babasının, "Galatasaray'a gitmeyiz" açıklamasını yalanladı. Gazeteye, "Biz Beşiktaşlıyız ve ezeli rakibe gitmeyiz" ifadesi Ghezzal tarafından resmen yalanlandı. Bu paylaşım Galatasaray taraftarını heyecana soktu.