Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor'u deplasmanda 4-2'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ta Ghezzal'in performansı alkış toplamıştı. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Cezayirli futbolcu için Premier Lig ekibi Leicester City ile görüşmeler sürüyor. Fakat İngiltere'den yıldız futbolcu için gelen haberler olumlu değil.

Asistleri ve golleriyle Beşiktaş'ın başarısında büyük rol oynayan Rachid Ghezzal'in geleceği belirsizliğini koruyor. Siyah-Beyazlılar'ın yeni sezonda da takımda tutmak için uğraştığı Cezayirli yıldız konusunda gelişmeler pek de iç açıcı değil. Takvim'in haberine göre; Leıcester Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Roma'dan kiralanan Cengiz Ünder'i yeni sezonda düşünmüyor.

8 MİLYON EURO İSTİYORLAR

İngiliz ekibi bir yıl daha sözleşmesi olan yıldız futbolcunun bonservisini 8 milyon Euro olarak belirledi. Ancak ekonomik olarak çıkmazda olan Beşiktaş'ın bu parayı ödemesi çok zor gözüküyor. Rachid Ghezzal'in de Siyah-Beyazlı takımda kalmak istediği ancak kulübünün yardımcı olmaması nedeniyle üzgün olduğu aktarıldı.