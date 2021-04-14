Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor
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Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor

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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor'u deplasmanda 4-2'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ta Ghezzal'in performansı alkış toplamıştı. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Cezayirli futbolcu için Premier Lig ekibi Leicester City ile görüşmeler sürüyor. Fakat İngiltere'den yıldız futbolcu için gelen haberler olumlu değil.

Asistleri ve golleriyle Beşiktaş'ın başarısında büyük rol oynayan Rachid Ghezzal'in geleceği belirsizliğini koruyor. Siyah-Beyazlılar'ın yeni sezonda da takımda tutmak için uğraştığı Cezayirli yıldız konusunda gelişmeler pek de iç açıcı değil. Takvim'in haberine göre; Leıcester Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Roma'dan kiralanan Cengiz Ünder'i yeni sezonda düşünmüyor.

Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor

8 MİLYON EURO İSTİYORLAR

İngiliz ekibi bir yıl daha sözleşmesi olan yıldız futbolcunun bonservisini 8 milyon Euro olarak belirledi. Ancak ekonomik olarak çıkmazda olan Beşiktaş'ın bu parayı ödemesi çok zor gözüküyor. Rachid Ghezzal'in de Siyah-Beyazlı takımda kalmak istediği ancak kulübünün yardımcı olmaması nedeniyle üzgün olduğu aktarıldı.

Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor
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Haber Yorumları (2)
AHMET ÖRNEK : Ne yani bedavayamı verecekler adamı kalitesi ortada gezzalda 8 milyon euro etmeyecekse kim edecek 8 gene iyi 1 düşşeler 7 ye havada karada kapılır bu adam gezzalsız 1 maçı gördük kasımpaşa maçında yokları oynadık ademi gönderin satın üzerine biraz koyup gezzalı alın zamanında taliscayı almadık ne biçim sıkıntı çektik şimdi gezzalı almazsak daha çok sıkıntı çekeriz.
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MİLLİYETÇİ: aga bu adamı almak lazım ama nasıl olacak indirim felan yaparlar sıkı pazarlık yapın kadroda düşünmüyorlarsa 5 6 bırakırlar şampiyon olalım alın adamı genç çok teknik
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