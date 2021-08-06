Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta! Siyah-beyazlılar, Leicester City'le her konuda anlaşmaya vardı

Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık oynayan ve kulübün elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek. Galatasaray'ın da transfer etmek için uğraş verdiği Cezayirli futbolcunun transferinde Kara Kartal mutlu sona ulaştı. Leicester City'le 3 milyon euro+bonuslar karşılığında anlaşma sağlayan siyah-beyazlıların transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.