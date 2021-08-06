Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta! Siyah-beyazlılar, Leicester City'le her konuda anlaşmaya vardı
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Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta! Siyah-beyazlılar, Leicester City'le her konuda anlaşmaya vardı

Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta! Siyah-beyazlılar, Leicester City'le her konuda anlaşmaya vardı
Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık oynayan ve kulübün elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek. Galatasaray'ın da transfer etmek için uğraş verdiği Cezayirli futbolcunun transferinde Kara Kartal mutlu sona ulaştı. Leicester City'le 3 milyon euro+bonuslar karşılığında anlaşma sağlayan siyah-beyazlıların transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın renklerine bağlamak için uzun süredir uğraş verdiği Rachid Ghezzal, yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giyecek. Kara Kartal, Cezayirli futbolcunun kulübü Leicester City'le her konuda anlaşmaya vardı.

ANLAŞMA 4 YILLIK

Fanatik'in Foot Mercato'dan aktardığı habere göre; Siyah-beyazlılar Rachid Ghezzal için İngiliz ekibiyle 3 milyon euro + bonuslar karşılığında el sıkıştı. Beşiktaş'ın 29 yaşındaki yıldız futbolcuyla ise 4 yıllık bir sözleşme yapacağı ifade edildi. Anlaşmanın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

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Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta! Siyah-beyazlılar, Leicester City'le her konuda anlaşmaya vardı - Haberler Spor
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