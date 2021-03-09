Rachid Ghezzal, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla asist yapan 2. isim oldu
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Rachid Ghezzal, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla asist yapan 2. isim oldu

09.03.2021 18:38 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:59

Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal bu sezon gösterdiği performansla lige damga vurdu. 11 gol pası veren Cezayirli futbolcu, bu alanda Avrupa'da da zirveye oynuyor. Ghezzal, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında Harry Kane'in ardından asist krallığında 2. sırada bulunuyor.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, gol paslarıyla takımına katkı vermeye devam ediyor. Avrupa'nın 5 büyük ligi baz alındığında Rachid Ghezzal, sadece Harry Kane'in arkasında kaldı.

11. ASİSTİNE ULAŞTI

Gaziantep Futbol Kulübü maçında da Aboubakar'a 1 gol attıran Cezayirli futbolcu, ligde 11. asistine ulaştı. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında bu alanda Ghezzal'ı geride bırakan tek isim Harry Kane oldu. Tottenham'ın yıldız oyuncusu, bu sezon arkadaşlarına 13 kez gol pası verdi. Listede 2. sırayı ise Ghezzal, Kevin De Bruyne ve Thomas Müller paylaştı.

AVRUPA'DA ASİST İSTATİSTİKLERİ

Kevin De Bruyne ve Müller 22 lig maçında 11 gol pası verirken, Ghezzal 19 karşılaşmada aynı sayıyı yakaladı. İtalya Serie A'da ise Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Morata ve Lukaku 8 defa gol servisi yaptı. İspanya'da Iago Aspas ve Marcos Llorente, Fransa'da da Di Maria, Bamba ve Depay, 8 gol pası ile zirvedeler.

Rachid Ghezzal, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla asist yapan 2. isim oldu
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