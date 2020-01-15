Quique Setien Basına Tanıtıldı
Ernesto Valverde'nin görevine son verilmesinin ardından Barcelona'nın yeni teknik direktörü olan Quique Setien, 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı ve yardımcılarıyla birlikte Nou Camp'a çıktı. yardımcılarıyla birlikte
15.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:19
Ernesto Valverde'nin görevine son verilmesinin ardından Barcelona'nın yeni teknik direktörü olan Quique Setien, 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı ve yardımcılarıyla birlikte Nou Camp'a çıktı.
yardımcılarıyla birlikte
Kaynak: Dugout
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