Haberler » Spor » Quique Setien Basına Tanıtıldı - Spor

Quique Setien Basına Tanıtıldı

Ernesto Valverde'nin görevine son verilmesinin ardından Barcelona'nın yeni teknik direktörü olan Quique Setien, 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı ve yardımcılarıyla birlikte Nou Camp'a çıktı. yardımcılarıyla birlikte

15.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:19

'nin görevine son verilmesinin ardından 'nın yeni teknik direktörü olan Quique Setien, 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı ve yardımcılarıyla birlikte 'a çıktı.

yardımcılarıyla birlikte

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler