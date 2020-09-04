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Quaresma, Vitoria Guimaraes ile görüşüyor! Anlaşma çok yakın

36 yaşındaki Portekizli hücum oyuncusu Quaresma, ülkesinin takımlarından Vitoria Guimaraes ile görüştü. Tecrübeli oyuncunun Guimaraes ile arasında küçük detayların kaldığı ve anlaşmanın an meselesi olduğu aktarıldı.

Quaresma, Vitoria Guimaraes ile görüşüyor! Anlaşma çok yakın
04.09.2020 10:22 | Son Güncelleme: 04.09.2020 10:27

Son olarak Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, ülkesinin takımlarından Vitoria Guimaraes ile görüşme halinde.

Portekiz'den TVI24 kanalının haberine göre; Vitoria Guimaraes ile Quaresma arasındaki görüşmeler ileri safhada. Son olarak çarşamba akşamı görüşen iki taraf arasında çok ufak pürüzler kaldı.

ÜLKESİNE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

TFF 1. Lig ekibi Altay'dan da teklif alan 36 yaşındaki oyuncunun ülkesine dönme fikrine sıcak baktığı ancak henüz kesin kararını vermediği vurgulandı.

Türkiye'de Beşiktaş ve Kasımpaşa formaları giyen Portekiz milli hücum oyuncusu Quaresma, Süper Lig'de çıktığı 174 maçta 25 gol atıp 52 asist yaptı.

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