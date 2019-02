Qras Moda Sektörüne 'Merhaba' Dedi

Kadın giyiminde yeni bir marka doğdu. QRAS'ın Kurucu Ortağı ve Baş Tasarımcısı Hicran Kaya, şehirli ve sosyal kadının dünyasında minimalist akımı başlattıklarını; stilini minimal giyim ile yansıtan ve modest fashion tercihlerinde rahatlığından ödün vermeyen ayrıcalıklı kadınlara hitap ettiklerini belirtti.

Stilini minimal giyim ile yansıtan kadınlar için yeni bir marka doğdu. Yeni kurulan QRAS markasının tanıtım toplantısı ve tanıtım konsepti Bomonti'de yer alan QRAS Showroom'da gerçekleşti. Davete iş, sanat ve cemiyet hayatından kadınlar da katılırken, QRAS'ın kurucu ortağı ve Baş Tasarımcısı Hicran Kaya, yaptığı açıklamada; "Şehirli ve sosyal kadının dünyasında minimalist akımı başlattık. Stilini minimal giyim ile yansıtan ve 'modest fashion' tercihlerinde rahatlığından ödün vermeyen ayrıcalıklı kadınlara hitap ediyoruz" dedi.

"Markanın çıkış noktası minimalizme vurgu yaptık"

Sadeliğe vurgu yapan tasarımlarıyla misafirlerinden tam not aldıklarını kaydeden Hicran Kaya, "Tanıtım konsepti olarak da kadının dilinden anlayan ve minimalizmi konu alan detaylara dikkat çektik. Doğallığı vurgulamak için yekpare ahşap masa ve beyaz sunum tabakları, gün ışığından beslenen doğal aydınlatma kullandık. Showroomda sadece elbiselerin dikkat çekmesi için beyaza boyanan duvarlarla perçinlenen mimari detaylar ile de markanın çıkış noktası minimalizme vurgu yaptık" dedi.

2019 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda metropolde yaşayan, keşfetmeyi, üretmeyi, gezmeyi, çalışmayı, hayal etmeyi seven tüm sosyal kadınlar için uygun minimalist tasarımların yer aldığını belirten Kaya, kadınların kendine en uygun elbiseyi sadece sezon için değil, uzun yıllar rahatlıkla kullanmak için seçtiklerini söyledi.

"Kadınlar, her mevsim ve her an şık olmanın keyfini yaşayacaklar"

Spor şık, günlük şık ve davet adlı 3 ayrı koleksiyon sayesinde kadınların her mevsim ve her an şık olmanın keyfini yaşayacaklarını belirten Kaya, "Yaz sıcağında da olsa stilini minimal giyim ile yansıtan ve modest fashion seçimlerinde rahatlığından ödün vermeyen kadınlar için koleksiyonumuz biçilmiş kaftan. Örme ve dokuma kumaşlarıyla, nefes alan elbiseler üretiyoruz ve sağlık açısından terletmeyen, vücudun her mevsim hava almasını sağlayan tasarımlar yapıyoruz" dedi. - İSTANBUL

