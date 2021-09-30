QNB Finansbank'a borcu olanlar dikkat! Dev banka tahsili gecikmiş alacaklarını sattı

QNB Finansbank, 1,05 milyar lira tutarlı kredi kartı, bireysel kredi ve ticari kredi türlerindeki tahsili gecikmiş alacağını 3 varlık yönetim şirketine sattığını duyurdu.

AÇIKLAMA KAP'A YAPILDI

QNB Finansbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Bankamızın takipteki krediler portföyünde izlenen, 1 milyar 54 milyon 893 bin 695 TL tutarlı kredi kartı, bireysel kredi ve ticari kredi türlerindeki tahsili gecikmiş alacağı Ortak Varlık Yönetim Şirketi AŞ, Dünya Varlık Yönetim AŞ ve Hedef Varlık Yönetim Şirketi AŞ firmalarına satılmıştır." denildi.