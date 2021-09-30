QNB Finansbank'a borcu olanlar dikkat! Dev banka tahsili gecikmiş alacaklarını sattı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

QNB Finansbank'a borcu olanlar dikkat! Dev banka tahsili gecikmiş alacaklarını sattı

AA / Murat Birinci - Haberler | Ekonomi

QNB Finansbank, kredi kartı ve kredilerde tahsili gecikmiş 1,05 milyar liralık alacağını 3 varlık yönetim şirketine sattı.

QNB Finansbank, 1,05 milyar lira tutarlı kredi kartı, bireysel kredi ve ticari kredi türlerindeki tahsili gecikmiş alacağını 3 varlık yönetim şirketine sattığını duyurdu.

AÇIKLAMA KAP'A YAPILDI

QNB Finansbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Bankamızın takipteki krediler portföyünde izlenen, 1 milyar 54 milyon 893 bin 695 TL tutarlı kredi kartı, bireysel kredi ve ticari kredi türlerindeki tahsili gecikmiş alacağı Ortak Varlık Yönetim Şirketi AŞ, Dünya Varlık Yönetim AŞ ve Hedef Varlık Yönetim Şirketi AŞ firmalarına satılmıştır." denildi.

QNB Finansbank'a borcu olanlar dikkat! Dev banka tahsili gecikmiş alacaklarını sattı
AA / Murat Birinci - Ekonomi Haberleri
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'ye yönelik 2021 yılı için ekonomik büyüme tahminini yüzde 6,1'den yüzde 8,6'ya...

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'ye yönelik 2021 yılı için ekonomik büyüme tahminini yüzde 6,1'den yüzde 8,6'ya...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Hulusi Akar Donald Trump Vladimir Putin Binali Yıldırım
Magazin Ebru Şallı Şafak Sezer Bülent Ersoy Kerem Kamışlı
Spor Gökhan Töre Bülent Uygun Mehmet Topal Ali Palabıyık Arda Kardeşler
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: QNB Finansbank'a borcu olanlar dikkat! Dev banka tahsili gecikmiş alacaklarını sattı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 10:29:05. #1.17#