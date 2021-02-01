PTT'nin yeni enerji kaynağı Ekvator Enerji oldu
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PTT'nin yeni enerji kaynağı Ekvator Enerji oldu

01.02.2021 09:47 | Son Güncelleme: 01.02.2021 09:50
PTT'nin yeni enerji kaynağı Ekvator Enerji oldu

Ekvator Enerji, PTT AŞ'nin Türkiye genelindeki tüm iş yerlerine elektrik tedarik hizmeti verecek.

Ekvator Enerji, PTT AŞ'nin Türkiye genelindeki tüm iş yerlerine elektrik tedarik hizmeti verecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin her il ve ilçesinde faaliyet gösteren PTT AŞ, 3 bini aşkın iş yerinin elektrik enerjisi tedarik hizmeti alımı için serbest piyasadan elektrik enerjisi alımı ihalesine çıktı.

Türkiye'nin önde gelen perakende elektrik şirketlerinin yarıştığı ihalenin sonucunda Ekvator Perakende Enerji Tic. AŞ, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunarak, 20 ay süresince PTT AŞ'nin Türkiye genelindeki tüm iş yerlerinin elektrik enerjisi hizmetini sağlayacak şirket oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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