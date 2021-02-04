PTT'nin fahiş fiyata sattığı ayçiçek yağının sırrı ortaya çıktı

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PttAVM'de sattığı Zade markalı ürünlerin fiyatlarının kendi sitesinde yüzde 25 daha ucuz olduğu ortaya çıkan ve PTT'nin dava açacağını duyurduğu şirket açıklama yaptı. Açıklamada, "Kendi satış sitemizde uyguladığımız kampanyanın eş zamanlı şekilde, söz konusu e-ticaret sitesine de yazılı teklif olarak sunuldu fakat cevap alınamadı" denildi.

PTT, e-ticaret sitesinde sattığı 'Zade ayçiçek yağı'nı, kendi sitesinde yüzde 25 daha ucuza satan Helvacızade Gıda İlaç Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ. hakkında dava açacağını duyurmuştu. PttAVM, yağın satışını da durdurdu.

Zade markası ile ürettiği ayçiçek yağlarını satan Helvacızade Gıda İlaç Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ konuya ilişkin açıklama yaptı. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, kendi sitelerinde yaptıkları kampanyayı PttAVM.com üzerinde de yapmak istediklerini yazılı olarak ilettiklerini ancak yanıt alamadıkları ifade edildi.

"AYNI KAMPANYAYI ONLARA DA SUNDUK, CEVAP ALAMADIK"

Helvacızade Grubu'nun yaptığı açıklamada şirketin pek çok e-ticaret sitesinde ürün sattığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Helvacızade Grubu'nun ürettiği yerli ve milli ürünler arasında yer alan Zade Yağları, şirketimize ait e-ticaret sitesinin (www.yagsepetim.com) yanı sıra çok sayıda e-ticaret platformunda ve market kanallarında satışa sunulmaktadır. Ürünlerin tüketici ile elektronik ortamda buluşturulduğu e-ticaret siteleri, herkesin bildiği gibi farklı satış koşullarına ve politikalarına sahiptir. Bu sanal pazarlarda, ürünlerin nihai fiyatları; komisyon bedelleri, kargo maliyetleri ile uygulanan kampanyalar çerçevesinde oluşturulmaktadır. Ürün sahibi şirketler, sözleşmelerle yasal alt yapıya kavuşturulan sınırlar ve taraflar arasında belirlenen dönemlerde mutabık kalınan ek avantajlar/promosyonlar çerçevesinde işlem yapmaktadır. Değerlendirmeye konu olan olayla ilgili ise kendi satış sitemizde uyguladığımız kampanyanın eş zamanlı şekilde, söz konusu e-ticaret sitesine de yazılı teklif olarak sunulduğu fakat cevap alınamadığı bilgisini dikkatlerinize sunarız."