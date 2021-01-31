PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor

31.01.2021 17:59 | Son Güncelleme: 31.01.2021 18:26

PTT, e-ticaret sitesinde sattığı ayçiçek yağını, kendi sitesinde yüzde 25 daha ucuza satan şirkete dava açıyor. Ayrıca PttAVM.com, ayçiçek yağının satışını da durdurdu.

PTT'nin e-ticaret sitesi PttAVM.com sitesi üzerinden satış yapan Helvacızade Gıda İlaç Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne PttAVM.com hukuki süreç başlattı.

PTTAVM DAHA PAHALI SATIYORDU

Şirketin aralık ayında resmi başvuru yaparak internet üzerinde kendi yağlarını satmaya başladığı sitesinde 10 litrelik teneke ambalajdaki ayçiçeği yağı, 164,90 TL iken indirimli olarak 145,90TL'ye satılıyordu. PTT'nin sitesinde ise aynı ürün satış fiyatı 194,90 TL görünüyor ve yüzde 9 indirim yapıldığı iddiası ile vatandaşa 176,89 TL'den satılıyor.

YASAL SÜRECİ BAŞLATTILAR

Anka'nın haberine göre; PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "PttAVM, Türkiye'de faaliyet gösteren birçok e-ticaret sitesi gibi yüzlerce tedarikçiye açık bir şekilde hizmet veren bir pazar yeri uygulaması ve e-ticaret platformudur. Tedarikçiler, ürünlerini platformumuz üzerinden son tüketiciye ulaştırır, bu hizmeti sunarken de serbest piyasa koşullarında fiyatları kendileri belirler" dedi. Şirket ile ilgili yasal süreci başlattıklarını ifade eden Hakan Çevikoğlu, şunları söyledi:

"HER İKİ FİYATIN BELİRLENMESİNDE SORUMLULUK ÜRETİCİNİN KENDİSİNE AİT"

"Son günlerde gündeme gelen ayçiçek yağı ile ilgili fiyatların belirlenmesi konusu da bu çerçevede değerlendirilmelidir. Platformumuz üzerinden hizmet veren Helvacızade Gıda firması, PTTAVM üzerinden sunduğu 10 litrelik teneke ambalajdaki ayçiçek yağını 176,89 TL'den satışa sunmuş ancak kendi internet sitesi üzerinden 145,90 TL'ye satışa sunmuştur. Her iki fiyatın belirlenmesinde sorumluluk tamamen üreticinin kendisine aittir ve dolayısıyla PTTAVM'nin ayçiçek yağını daha pahalıya sattığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Öte yandan ayçiçek yağının fiyatı ile ilgili manipülasyon yaptığı tespit edilen söz konusu firma ile ilgili her türlü hukuki işlem başlatılmıştır.

Diğer yandan her ne kadar e-ticaret sitesi olarak hizmet verse de PTTAVM, bir kamu iştirakidir ve kamu iştiraki olmanın verdiği sorumlulukla hareket ederek, vatandaşa ucuz ve sağlıklı gıda ulaştırabilmek için de kamunun diğer kurumlarıyla iş birliğine devam etmektedir.Bu kapsamda vatandaşlar, Atatürk Orman Çiftliği, Tarım Kredi Kooperatifleri gibi kurumların uygun fiyatlarla sunduğu gıda ürünlerini platformumuz üzerinden rahatlıkla tedarik edebilmektedir."

PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yıldız Tilbe Neslihan Atagül Tuba Büyüküstün İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Fatih Terim Ünal Karaman Ferdi Kadıoğlu Marcel Tisserand
Tüm Haberler Bursa Ankara İstifa Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 18:25:45. #1.15#
title