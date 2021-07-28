PSV maçında yenen gol Fatih Terim'i çıldırttı! Muslera'ya büyük tepki gösterdi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV'nin attığı gol sonrası sinirden küplere bindi. Deneyimli çalıştırıcı gol öncesi ceza sahasına gelen ortada, topu tutmak yerine yumruklayan Muslera'ya tepki gösterdi. Pozisyonun içinde yer alan Luyindama'ya da isyan eden Terim'in sinirli tavırları dikkat çekti.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ikinci maçında PSV'yle karşılaşıyor. 5-1'in rövanşında sahadan farklı galibiyetle ayrılaması gereken sarı-kırmızılılar ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.
TOPU YUMRUKLAMASINA TEPKİ GÖSTERDİ
PSV'nin golünde Galatasaray'ın kalecisi Muslera, ceza sahasına ortalanan topu ceza sahası dışına yumrukladı. PSV'li futbolcu Madueke önünde kalan topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. Golün ardından çok sinirlenen Terim, Muslera'ya büyük tepki gösterirken. Uruguaylı kalecinin gelen ortada topu eline almayıp yumruklamasına isyan etti.