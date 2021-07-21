PSV maçı öncesi Galatasaray resmi hesabından taraftarı ve takımı coşturacak video
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PSV maçı öncesi Galatasaray resmi hesabından taraftarı ve takımı coşturacak video

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Bu akşam Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda saat 22.00'de deplasmanda PSV Eindhoven ile kozlarını paylaşacak Galatasaray, maç havasına girdi. Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan paylaşım maç öncesi taraftarları ve takımı coşturdu. Paylaşılan videoya, "Aslan gibi savaş Galatasaray!" notu düşüldü.

Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi. Bu akşam Hollanda ekibi PSV ile deplasmanda kozlarını paylaşacak Sarı-Kırmızılılar'da rövanş öncesi avantajlı skor hedefleniyor. Aslan'ın resmi hesabından da Galatasaraylıları coşturacak bir video geldi.

PSV maçı öncesi Galatasaray resmi hesabından taraftarı ve takımı coşturacak video geldi

"ASLAN GİBİ SAVAŞ"

Sarı-Kırmızılı hesaptan yapılan paylaşımda, "Aslan gibi savaş Galatasaray!" notu düşüldü. Bu video adeta etkileşim yağmuruna tutuldu.

PSV maçı öncesi Galatasaray resmi hesabından taraftarı ve takımı coşturacak video geldi

MAZİDEN GÜZEL GÜNLER

Avrupa'da elde edilen ihtişamlı zaferlerin yer aldığı videodaki görüntüler coşkuyu arttırdı. Bu video kısa süre içinde 40 binden fazla beğeni yakaladı.

PSV maçı öncesi Galatasaray resmi hesabından taraftarı ve takımı coşturacak video
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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