PSV maçı öncesi Galatasaray resmi hesabından taraftarı ve takımı coşturacak video

Bu akşam Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda saat 22.00'de deplasmanda PSV Eindhoven ile kozlarını paylaşacak Galatasaray, maç havasına girdi. Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan paylaşım maç öncesi taraftarları ve takımı coşturdu. Paylaşılan videoya, "Aslan gibi savaş Galatasaray!" notu düşüldü.