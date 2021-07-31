PSV futbolcuları, G.Saray'ı yendikten sonra İstanbul'da Türk kızlarıyla parti yaparken yakalandı
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray'ı İstanbul'da maçta 2-1 yenen PSV Eindhoven, ilk maçta aldığı 5-1'lik galibiyetle de birlikte turu geçmişti. Hollanda ekibinde forma giyen Fofana, Van Ginkel ve Pröpper gibi yıldızlar, maç sonu Gayrettepe'deki bir gece kulübünde sabaha kadar eğlendi. Ardından kadın arkadaşlarıyla yakalandıklarını fark eden bazı futbolcular arka kapıdan kaçtı.
Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven, Galatasaray'ı 5-1 ve 2-1'lik skorlarla yenerek tur atlamıştı. Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; PSV'li futbolcular, galibiyet sonrası soluğu Gayrettepe'deki bir gece kulübünde aldı.
Fode Fofana, Marco Van Ginkel, Nick Viergever ve Davy Pröpper gibi oyuncular sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.
Marco Van Ginkel ve Davy Pröpper, bir kadınla taksiye binerken görüntülenince büyük panik yaşadı. Diğer futbolcular da arka kapıdan çıkış yaptı.