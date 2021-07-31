PSV futbolcuları, G.Saray'ı yendikten sonra İstanbul'da Türk kızlarıyla parti yaparken yakalandı

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray'ı İstanbul'da maçta 2-1 yenen PSV Eindhoven, ilk maçta aldığı 5-1'lik galibiyetle de birlikte turu geçmişti. Hollanda ekibinde forma giyen Fofana, Van Ginkel ve Pröpper gibi yıldızlar, maç sonu Gayrettepe'deki bir gece kulübünde sabaha kadar eğlendi. Ardından kadın arkadaşlarıyla yakalandıklarını fark eden bazı futbolcular arka kapıdan kaçtı.