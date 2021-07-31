PSV futbolcuları, G.Saray'ı yendikten sonra İstanbul'da Türk kızlarıyla parti yaparken yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PSV futbolcuları, G.Saray'ı yendikten sonra İstanbul'da Türk kızlarıyla parti yaparken yakalandı

Haberler.com - Haberler | Spor

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray'ı İstanbul'da maçta 2-1 yenen PSV Eindhoven, ilk maçta aldığı 5-1'lik galibiyetle de birlikte turu geçmişti. Hollanda ekibinde forma giyen Fofana, Van Ginkel ve Pröpper gibi yıldızlar, maç sonu Gayrettepe'deki bir gece kulübünde sabaha kadar eğlendi. Ardından kadın arkadaşlarıyla yakalandıklarını fark eden bazı futbolcular arka kapıdan kaçtı.

Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven, Galatasaray'ı 5-1 ve 2-1'lik skorlarla yenerek tur atlamıştı. Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; PSV'li futbolcular, galibiyet sonrası soluğu Gayrettepe'deki bir gece kulübünde aldı.

PSV futbolcuları, G.Saray'ı yendikten sonra İstanbul'da Türk kızlarıyla parti yaptı

Fode Fofana, Marco Van Ginkel, Nick Viergever ve Davy Pröpper gibi oyuncular sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

PSV futbolcuları, G.Saray'ı yendikten sonra İstanbul'da Türk kızlarıyla parti yaptı

Marco Van Ginkel ve Davy Pröpper, bir kadınla taksiye binerken görüntülenince büyük panik yaşadı. Diğer futbolcular da arka kapıdan çıkış yaptı.

PSV futbolcuları, G.Saray'ı yendikten sonra İstanbul'da Türk kızlarıyla parti yaparken yakalandı
Fatih Terim, Burak Elmas'la bizzat görüştü! Sofiane Feghouli'nin artık takımda kalması mucize olur
Fatih Terim, Burak Elmas'la bizzat görüştü! Sofiane Feghouli'nin artık takımda kalması mucize olur
Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu
Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Haydar Aliyev Mustafa Şentop Ömer Halisdemir Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Diego Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
PSV futbolcuları, G.Saray'ı yendikten sonra İstanbul'da Türk kızlarıyla parti yaparken yakalandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 17:48:46. #1.16#

title