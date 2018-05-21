PSG, Yıldız Futbolcu Mbappe'nin Değerini 1 Milyar Euro Olarak Belirledi
Paris Saint-Germain başkanı Nasser Al-Khelaifi Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin değerini 1 milyar euro olarak belirledi.
Paris Saint Germain, Kylian Mbappe'yi geçtiğimiz yaz Monaco'dan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.
Fransız devinin Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzaladığı sağ kanat oyuncusuyla ilgili başkan Nasser Al-Khelaifi'den bugün gündem yaratacak bir açıklama geldi.
"1 MİLYAR EURO BİLE YETMEZ!"
Canal Plus'a konuşan Katarlı iş adamı, Mbappe'nin olası transferiyle ilgili bir soruya şu şekilde yanıt verdi:
"Benden bir fiyat mı istiyorsunuz? O zaman söyleyeyim, 1 milyar euro'dan bile fazla... Evet, 1 milyar euro dedim! Mbappe'yi bu fiyata bile satmam."
YORUMLAR (7)
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hiç bir futbolcu 1 milyar etmez.neymar icinde aynı haber çıktı ama 222 mlyn euroya transfer oldu..rekor neymarın.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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hiç bir futbolcu 1 milyar etmez.nemar icinde aynı haber çıktı ama 222 mlyn euroya transfer oldu..rekor neymarın..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ula futbola karistiklarindan beri tavan yapti fiyatlar 1 milyarnedir arkadas gercekci bakarsak..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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HelalCevap Yaz Yayından Kaldır
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aldım gitti be fb yeCevap Yaz Yayından Kaldır